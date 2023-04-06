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Общество

Сергей Патлань: "Добровольцы специальной военной операции – это настоящие воины"

07 апреля 2023 12:28  [273] Общество

Председатель нижегородского регионального отделения "Союза десантников России" Сергей Патлань поделился мнением о важности добровольчества в условиях  СВО.  

"Добровольцы специальной военной операции – это настоящие воины, уже побывавшие в армии, знающие основы военной службы и, главное, понимающие, что они идут на СВО защищать Родину. Среди них - представители всех военных специальностей, в том числе механики-водители, танкисты, снайперы и др. Для меня они - настоящие профессионалы своего дела. Общаясь с ними лично в зоне боевых действий, я понял, что у них есть все навыки, чтобы успешно справляться с поставленными боевыми задачами.

Нам же важно не оставить их без внимания и заботы. Я провожал многих нижегородских добровольцев на СВО и продолжаю поддерживать с ними контакт. Они могут обратиться с любой конкретной просьбой, и мы достанем всё, что им необходимо. Ежемесячно гуманитарный конвой от ветеранов боевых действий Нижегородской области отправляется военнослужащим-землякам. С одним из грузов к ребятам пришла посылка с письмами от школьников, в них были слова благодарности и поддержки. Любому воину приятно осознавать, что на него надеются, им гордятся и его ждут. На мой взгляд, это лучше всего поднимает боевой дух солдата", - отметил  Сергей Патлань. 

Напомним, что с 18 марта 2023 года вступили в силу новые правила набора добровольцев для участия в специальной военной операции (Приказ Министра обороны Российской Федерации от 15.02.2023 №67 "Об определении порядка поступления граждан Российской Федерации в добровольческие формирования, пребывания в них и исключения из них, требований, предъявляемых к гражданам Российской Федерации, поступающим в добровольческие формирования и пребывающим в них, а также порядка заключения контракта гражданами Российской Федерации о пребывании в добровольческом формировании и типовой формы контракта").

 

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Теги:
Военные СВО
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