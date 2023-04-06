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Общество

Туристический поток в Нижегородскую область по итогам 2022 года превысил 3,9 млн человек

07 апреля 2023 13:23  [316] Общество

Итоги развития туризма в Нижегородской области за пять лет были подведены на коллегии Минтуризма и промыслов региона. Мероприятие прошло в культурном центре "Пакгаузы" на Стрелке.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев рассказал, что поданным операторов, турпоток в регион в 2022 году превысил 3,9 млн человек.

Объем оказанных услуг по отрасли в минувшем году составил 16,7 млрд рублей.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович подчеркнул, что туристический потенциал региона раскрылся благодаря планомерной работе.

"На сегодняшний день лучшее отражение нашей работы – повышение региона в Национальном туристическом рейтинге до почетного 6-го места", - сказал Олег Беркович.

В настоящее время в регионе представлен 71 туроператор и 780 туристических агентств, доступны 530 коллективных средств размещения, которые могут принять более 44 тысяч гостей, работают почти 2 500 предприятий общественного питания различного формата, концепций и уровней.
Общая сумма поддержки сферы туризма региона в период пандемии коронавируса (2020-2021 годы) составила почти 600 млн рублей, сферы народных художественных промыслов – 314 млн рублей.

По объему производства изделий НХП Нижегородская область занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе и 2-е место в Российской Федерации. На сегодняшний день в 27 местах традиционного бытования НХП развивается 14 видов производств.

Минтуризма в настоящее время работает на развитием привлекательности территорий, строит новые отели и гостиницы, развивает малую авиацию, проводятся имиджевые событийные мероприятия. Речь идет не только о столице Приволжья, но и о таких туристически привлекательных направлениях, как Светлояр, Городец, Чкаловск, Бор, Богородск, Выкса, Арзамас и Дивеево.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин отметил, что нижегородское Заксобрание оказывает планомерную поддержку сфере туризма. Так, парламент региона уже одобрил предоставление льгот и преференций инвесторам туристической отрасли. 

"За 5 лет предприятия народных художественных промыслов получили из бюджетов разных уровней около 1 млрд рублей поддержки. Наряду с сельским туризмом мы ввели новые направления – экорекреационный и аграрно-познавательный", - добавил спикер ЗСНО.

Ранее сообщалось, что туристический поток в Нижегородскую область вырос на 14% по итогам 2022 года.

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Теги:
Туризм
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