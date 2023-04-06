Фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде стартует 3 июня Общество

Фото: АНО "Центр 800"

Фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде в 2023 году начнется 3 июня. Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович во время прямого эфира ЦУР.

Согласно информации, больших концертов на 30-40 тысяч человек проводить не планируется, но добавятся новые площадки для локальных выступлений.

Нижегородцы и гости города вновь смогут посетить концерты в Александровском саду, ночные выступления в Красной Слободе, послушать выступления местных музыкантов в популярных туристических местах Нижнего Новгорода.

Кроме того, для фестиваля "Гастрономическая Рождественская" будет перекрываться вся улица, а не половина, как в 2022 году. За счет этого посещаемость гастрофестиваля планируют увеличить до 600 тысяч человек.

Соглашения с большинством артистов, которые выступят на "Столице закатов", уже подписаны. Концерты начнутся 3 июня и будут проходить каждую субботу до конца лета.

Полная программа мероприятий на лето в Нижнем Новгороде будет объявлена 11 апреля.

Напомним, в 2022 году фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде в этом году посетили более 350 тысяч человек.