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Общество

Госдума ввела уголовную ответственность за сбор растений и грибов из Красной книги

07 апреля 2023 16:57  [313] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госдума ввела уголовную ответственность за сбор растений и грибов из Красной книги. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, Уголовный кодекс РФ будет дополнен новой статьей 260. 1 (умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации").

Теперь за незаконный сбор, хранение, перевозку или продажу редких растений и грибов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом до 1 млн рублей. Если преступление совершено  с использованием служебного положения или с публичной демонстрацией в СМИ или интернете, то наказание увеличивается до 6 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей.

За незаконную покупку или продажу краснокнижных растений и грибов через СМИ или интернет предусматривается наказание в виде лишения свободы до 5 лет  со штрафом до 1,5 млн рублей. Если эти же действия совершены с использованием служебного положения, то наказание увеличивается до 7 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.

Продажа, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, карается лишением свободы на срок до 9 лет со штрафом до 3 млн рублей.

Напомним, в Нижегородской области под особой охраной находятся 179 видов высших растений, 28 видов мхов, 2 вида водорослей, 16 видов лишайников, 50 видов грибов.

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Теги:
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