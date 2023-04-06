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07 апреля 2023 16:30  [282] Более 280 видов животных находятся под особой охраной в Нижегородской области
Общество

Более 280 видов животных находятся под особой охраной в Нижегородской области

07 апреля 2023 16:30  [282] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 280 видов животных находятся под особой охраной в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона.

Согласно информации, в 2022 году специалисты провели мониторинг видов живых организмов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области.

По результатам исследования была собрана и систематизирована информация о местах обитания и общей численности 156 редких видов живых организмов.

Также были проведены полевые исследования местообитаний организмов из Красной книги Нижегородской области. Они прошли в 28 районах области на пеших маршрутах протяженностью 163,61 км, водных – 125,33 км и автомобильных – 2954,26 км.

Сейчас в регионе под особой охраной находятся 287 видов животных (например, садовая соня и степной сурок), 179 видов высших растений (гроздовник, полинь широколистная), 28 видов мхов, 2 вида водорослей, 16 видов лишайников, 50 видов грибов (трутовик лакированный, лисичка серая).

Также 146 видов животных и растений нуждаются в особом контроле за их состоянием в природной среде.

Отмечается, что по данным к последнему изданию Красной книги 2017 года, из нее были исключены 37 видов живых организмов.

Ранее сообщалось, что более 22,6 тысяч особей лося насчитывается в Нижегородской области.

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Теги:
Животные Растения Экология
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