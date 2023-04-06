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Общество

Обработка парков Нижнего Новгорода от клещей пройдет до 31 мая

07 апреля 2023 17:18  [83] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Обработка парков Нижнего Новгорода от клещей пройдет до 31 мая. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент благоустройства администрации города.

Согласно информации, всего будет обработано 447,53 га общественных пространств. Также на площади 129,3 га будут обработаны городские леса и муниципальные кладбища площадью 590,28 га.

В первую очередь обработаны будут места массового пребывания жителей, скверы, бульвары, парки культуры и отдыха.

Напомним, всего в Нижегородской области планируется провести противоклещевую обработку на площади 3600 га.

Также ранее сообщалось, что уже более 20 случаев присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области.

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Теги:
Клещи Парки
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