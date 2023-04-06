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Общество

Детские и спортивные площадки обустроят на Волжской набережной в Нижнем Новгороде

07 апреля 2023 17:50  [74] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил ход уборки после зимы в Канавинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации, проверка затронула площадь Ленина, улицы Советская, Самаркандская, Керченская, Совнаркомовская, Волжскую набережную и Стрелку.

Как рассказал Юрий Шалабаев, в этому году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" пройдет благоустройство Волжской набережной от "Соляной биржи" до дома №8 по ул. Волжской набережной.

Здесь будут обустроены детская площадка, спортивная зона, отдельные зоны отдыха для семей с детьми, обновлено освещение.

Во время обхода Волжской набережной Юрий Шалабаев отметил, что крупный мусор с территорий вывезли, но мелкий необходимо вывезти до начала благоустройства.

Также было отмечено большое количество песка после зимы. В связи с этим глава города принял решение включить популярные улицы района в список тех, где зимой для обработки используется только соль и реагент.

Кроме того, во время обхода был дан ряд поручений, касающихся сбора мусора с озеленённых территорий, замены ограждений, проведения ямочного ремонта и мойки дорог.

Ранее сообщалось, что более 36 млн рублей выделено на благоустройство Волжской набережной в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что новые деревья с приствольной решеткой высадят на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Благоустройство набережная
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