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Общество

Новые деревья с приствольной решеткой высадят на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде

06 апреля 2023 17:13  [72] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил ход уборочных работ в Нижегородском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, на участке улицы Большой Покровской от площади Минина до трамвайных путей было отмечено плохое состояние плитки. Здесь покрытие будет полностью переложено, заменены ливневые лотки, а также высажены деревья с приствольной решеткой.

Как рассказал глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев, замечание были выявлены и на прилегающих улицах. В частности, на улице Пискунова было поручено очистить газон от мусора и посадить деревья. На улице Ошарской и Варварской необходим ремонт фасадов, а на улице Блохиной, 12 образовалась большая свалка мусора.

Все выявленные замечания будут устранены во время месячника по благоустройству.

Юрий Шалабаев заявил, что лично будет проверять, как идут работы во время месячника по благоустройству во всех районах города. 

Мэр добавил, что к маю Нижний Новгород будет полностью приведен в порядок.

Ранее сообщалось, что подрядчик восстановит деформированную брусчатку на улице Большой Покровской

Также напомним, что общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 22 апреля.

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство
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