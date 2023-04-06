Поврежденные при строительстве М-12 дороги к селам Петлино и Дубенское в Вадском районе восстановят в 2023 году Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Поврежденные при строительстве скоростной автомагистрали М-12 дороги к селам Петлино и Дубенское в Вадском районе Нижегородской области восстановят летом текущего года. Об этом сообщили представители администрации района в соцсетях.

Согласно информации, подрядчик обещает привести дороги в порядок, но без асфальта, уже в ближайшие 2-3 дня.

Напомним, что все разбитые дороги при строительстве М-12 в Нижегородской области планируется восстановить к ноябрю 2023 года. Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса планируют открыть к сентябрю 2023 года.