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Экономика

Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса запустят уже в сентябре 2023 года

13 декабря 2022 17:06  [115] Экономика

Фото: Автодор

13 декабря президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия новых участков автомобильных дорог. В частности, были открыты очередные участки платной трассы М-12, сообщает телеканал "360".

В церемонии открытия принял участие зампред правительства Марат Хуснуллин. Он доложил главе государства, что строители подготовили к сдаче важнейшие отрезки трассы М-12 во Владимирской области, а также на участках Пермь - Екатеринбург и Екатеринбург - Тюмень.

На трассе М-12 запущено движение ещё по 58 км, благодаря чему автомобилисты смогут объехать пробки в Петушках и на Южном обходе Владимира.

Марат Хуснуллин добавил, что в сентябре 2023 года полностью откроют 400-километровый участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса (с 1 по 5 этапы строительства). А уже к концу следующего года по М-12 от Москвы до Казани можно будет доехать за 6,5 часов.

Кроме того, зампред правительства РФ сообщил, что трассу М-12 продлят до Екатеринбурга и Тюмени, и все работы планируется завершить до конца 2024 года.

Напомним, в настоящее время асфальт уложен более чем на 70% скоростной автодороги М-12 "Москва - Казань". В сентябре этого года было открыто движение по 22 км 1-го пускового комплекса 0-го этапа в Московской области. Ко Дню дорожника в октябре было запущено ещё 26 км 1-го пускового комплекса 2-го этапа во Владимирской области.

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Теги:
Дороги М-12
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