Нижегородцы могут пройти Всероссийский "Диктант здоровья" от волонтеров-медиков Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородцы могут пройти Всероссийский "Диктант здоровья" от волонтеров-медиков. Об этом сообщили в АНО "Национальные приоритеты".

Всероссийский диктант по общественному здоровью и диспансеризации проходит до 15 апреля на платформе диктантздоровья.рф.

Тест направлен на проверку знаний населения о вопросах диспансеризации и основных аспектах здорового образа жизни. В этом году на сайте появился раздел для школьников "Параграф о здоровье", где юные пользователи смогут получить знания о здоровом образе жизни, а также проверить свои знания.

В прошлом году участниками акции стали более 25 тыс. человек.

Отмечается, что обеспечение охвата всех граждан страны профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией является важной частью нацпроекта "Здравоохранение"