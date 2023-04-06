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Общество

Нижегородцы могут пройти Всероссийский "Диктант здоровья" от волонтеров-медиков

08 апреля 2023 12:14  [148] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородцы могут пройти Всероссийский "Диктант здоровья" от волонтеров-медиков. Об этом сообщили в АНО "Национальные приоритеты".

Всероссийский диктант по общественному здоровью и диспансеризации проходит до 15 апреля на платформе диктантздоровья.рф.

Тест направлен на проверку знаний населения о вопросах диспансеризации и основных аспектах здорового образа жизни. В этом году на сайте появился раздел для школьников "Параграф о здоровье", где юные пользователи смогут получить знания о здоровом образе жизни, а также проверить свои знания.

В прошлом году участниками акции стали более 25 тыс. человек.

Отмечается, что обеспечение охвата всех граждан страны профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией является важной частью нацпроекта "Здравоохранение"

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Теги:
Здоровье
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