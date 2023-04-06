НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Нижегородцы могут пройти Всероссийский "Диктант здоровья" от волонтеров-медиков. Об этом сообщили в АНО "Национальные приоритеты".
Всероссийский диктант по общественному здоровью и диспансеризации проходит до 15 апреля на платформе диктантздоровья.рф.
Тест направлен на проверку знаний населения о вопросах диспансеризации и основных аспектах здорового образа жизни. В этом году на сайте появился раздел для школьников "Параграф о здоровье", где юные пользователи смогут получить знания о здоровом образе жизни, а также проверить свои знания.
В прошлом году участниками акции стали более 25 тыс. человек.
Отмечается, что обеспечение охвата всех граждан страны профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией является важной частью нацпроекта "Здравоохранение"
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