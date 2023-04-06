I Всероссийский форум "Росмолодёжь.Гранты" в Нижнем Новгороде собрал 1500 участников Общество

фото предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

I Всероссийский форум "Росмолодёжь.Гранты" в Нижнем Новгороде собрал 1500 участников. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, 7 апреля I Всероссийский форум "Росмолодёжь.Гранты ""Пик возможностей" принял в Нижнем Новгороде 1,5 тыс. участников из 89 субъектов России, в том числе более 40 представителей из новых регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

На Нижегородской ярмарке собрались представители девяти направлений грантового сообщества: победители грантовых конкурсов (#развивай), амбассадоры (#вдохновляй), координаторы (#объединяй), эксперты (#обучай), наставники (#наставляй) и потенциальные участники (#присоединяйся) "Росмолодёжь.Гранты", представители высших учебных заведений (#направляй), Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" (#начинай) и некоммерческих организаций (#включайся).

"Здесь, в Нижнем, принято экспериментировать, тут всегда рождались люди, которые умели выходить за рамки и находить что-то, о чем другие еще даже не успели помыслить. Это объясняется очень просто: здесь можно ошибаться. Когда вы ищете что-то новое, находитесь на территории ошибок, и они, если вы работаете с чистым сердцем, вам простительны. Человек ищет и пробует новое, имеет право на второй шанс, потому что в итоге рождается результат. Я хочу пожелать: ищите новое, не бойтесь ошибок и исправляйте их! Только так вы поймете, кем вы сами хотите быть", – прокомментировал замгубернатора Олег Беркович.

На торжественной церемонии открытия форума зрители увидели шоу от студии мультимедийных технологий dreamlaser, экспертов мирового уровня в области применения инновационных мультимедиатехнологий. Также был запущен конкурс "Восхождение на Пик возможностей", где будут отобраны 10 лучших участников для поездки на плато Бермамыт (Республика Карачаево-Черкесия), победителей объявят в последний день форума.

В первый день участники познакомились друг с другом и узнали о "Молодёжной столице России". В ходе культурной программы для них были организованы экскурсии по знаковым достопримечательностям города. Гости побывали на Стрелке, в пакгаузах, на главной пешеходной улице – Большой Покровской, увидели стрит-арт-объекты, которых в городе насчитывается более 200. На протяжении всех дней форума участники по бейджу в свободное время могут посетить Усадьбу Рукавишниковых, Кремль (круговой маршрут), ЦК "Рекорд", Музей-квартиру Горького, Домик Каширина, Музей Сахарова.

Все дни для участников работает выставочная программа, где представлено восемь тематических стендов от Ленинградской, Ивановской, Ярославской, Нижегородской областей, Всероссийского молодёжного медиафорума LikeMedia, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также направлений "Росмолодежь.Бизнес" и "Росмолодежь.Карьера".

Ленинградская область привезла стенд "Создавать великое" с чат-ботом по социальному проектированию. На стенде Ивановской области участники оставляют пожелания на лоскуте ткани, который пришивают к большому полотну карты России. Ярославская область привезла стенд "Ярославль – главный" и медиаигру (конкурс мемов, клипов и постов) от Всероссийского молодёжного медиафорума LikeMedia. Всероссийский студенческий корпус спасателей проводит мастер-класс по сердечно-лёгочной реанимации на манекене.

Федеральное агентство по делам молодёжи представило стенды направлений "Росмолодёжь.Бизнес" и "Росмолодёжь.Карьера", где можно принять участие в мини-акселераторе проектов и получить консультацию от представителя "Росмолодёжь.Бизнес" по коммерциализации своей бизнес-идеи, пройти нетворкинг-квест, карьерный квиз и поучаствовать в лотерее.

Нижний Новгород представил стенд Молодёжной столицы России в виде культурного центра "Пакгаузы" в миниатюре. Туда вошли диджитал-фотозона "Город, в котором чувствуешь жизнь" и интерактивная карта с QR-кодами популярных молодёжных мест, чтобы каждый мог ознакомиться с достопримечательностями Нижнего и построить личный туристический маршрут.

8 апреля на выставке в центральном павильоне также появится стенд генерального партнёра VK – "VK образование", где участникам предложат отдохнуть, поиграть в настольные игры и мини-приложения в VK Mini Apps. В финале форума самые активные участники получат призы: шоппер, брелок, набор значков или наклейки. Официальный представитель компании лично расскажет о новом наборе в программу амбассадоров VK. Также во второй день начнётся индивидуальная образовательная программа по трекам, которая поможет развитию и приобретению необходимых компетенций по каждому из направлений грантового сообщества "Росмолодёжь.Гранты".

"Первый форум "Пик возможностей" – это форум, который впервые объединяет все сообщества "Росмолодёжь.Гранты". Основная идея форума – выстроить горизонтальные связи между сообществами внутри субъектов (не всегда потенциальный участник знает, что у них в субъекте есть эксперт или координатор, готовый помочь). На это направлена программа первого дня. Далее участники работают по сообществам, где выстраивают траектории сообществ (конкурс развивается, сообщества тоже), и в третий день они представят итоги. Мы ожидаем большое количество коллабораций внутри проектов грантополучателей, надеемся, что после этого форума потенциальные участники подадут заявки на грантовый конкурс, эксперты обновят систему помощи и наставничества, а также ожидаем, что представители НКО и вузов, так как для них у нас отдельные грантовые конкурсы, внесут предложения по улучшению", – сказала Екатерина Богомаз, начальник управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодёжи и организатор форума.

9 апреля обновится полезная программа. Помимо активностей от Нижегородской области, добавятся площадки от грантополучателей Всероссийского конкурса молодёжных проектов из других субъектов, приехавших в Молодёжную столицу России.

Форум продлится до 10 апреля. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и правительство Нижегородской области. Генеральный партнёр форума – VK.

Также на всём протяжении форума работает онлайн-студия с приглашёнными гостями, трансляцию из которой можно посмотреть в группе "Росмолодёжь.Гранты". Закрытие форума будет транслироваться в основной группе Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).