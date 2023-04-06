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Общество

Около трети нижегородских компаний планируют проводить летние корпоративы

09 апреля 2023 13:27  [145] Общество

Летние корпоративы планируют проводить порядка 29% компаний Нижнего Новгорода. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого аналитиками сервиса SuperJob.

Согласно информации, в опросе приняли участие представители нижегородских предприятий и организаций.

Отмечается, что летом коллективы компаний чаще всего празднуют профессиональные праздники и дни рождения организаций, а также проводят мероприятия с командообразующим направлением - так называемые тимбилдинги.

Чаще всего для этих целей организуются выезды на природу, а также организуются спортивные соревнования - например, лазертаг, спартакиады или футбольные матчи. Кроме того, некоторые предприятия намерены провести для сотрудников квизы.

Рассчитывая бюджет летнего мероприятия, компании, в основном хотели бы уложиться в прошлогодний бюджет (38%). Но около четверти работодателей сообщили, что предполагают потратить больше, чем в 2022 году. А вот 10% намерены потратить меньше.

Но при этом в 45% организаций летние корпоративы проводиться не будут.

Каждый четвёртый работодатель, участвовавший в опросе, пока не определился с решением.

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