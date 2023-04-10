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Муниципальное такси запустили в Краснобаковском районе. Об этом в своих соцсетях сообщил глава района Антон Быков.
Глава МСУ отметил, что периодическая отмена автобусных маршрутов связана с недостаточным количеством водителей.
С осени 2022 года ведется активных поиск водительского состава, но проблема до сих не решена.
Для решения проблем с общественным транспортом было принято решение о запуске муниципальной службы такси.
"Это и гораздо удобнее - общественный транспорт работает по определенному графику, а такси – по желанию клиента. И у жителей отдаленных населенных пунктов нашего округа появляется отличная возможность в любое время перемещаться по округу", - написал Антон Быков.
Поездка на такси по рабочему поселку Красные Баки, деревням Лучкино и Теплухино, селу Чащиха обойдется в 100 рублей. За пределы этих населенных пунктов плата будет взиматься в расчете 20 рублей за 1 километр.
Напомним, в ноябре 2022 года о дефиците водителей в регионе заявлял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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