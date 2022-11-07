Глеб Никитин заявил о дефиците водителей общественного транспорта в Нижегородской области

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Губернатор Глеб Никитин в ходе прямой линии 23 ноября заявил о дефиците водителей общественного транспорта в Нижегородской области.
Как рассказал глава региона, для решения проблемы с долгим ожиданием автобусов в регионе проведено серьезное обновление подвижного состава, однако главной сложностью остается недостаток водителей в "Нижегородпассажиравтотрансе".
Проблема дефицита кадров решается за счет повышения зарплат и привлечения вахтовиков, для которых сейчас готовится общежитие.
Как сообщили в Минтрансе Нижегородской области, к декабрю рост зарплат водителей с начала года достигнет 30% и превысит 65 тысяч рублей.
Кроме того, для уменьшения интервалов движения автобусов создаются выделенные полосы, а трафик планируется организовать по схеме "разрывных смен", когда в часы пик работает максимально возможное количество автобусов.
Напомним, о дефиците кадров нижегородские перевозчики заявляли в сентябре на заседании штаба по вопросу мониторинга работы новой маршрутной сети Нижегородской агломерации.
Ранее сообщалось, что общественный транспорт Нижнего Новгорода стал шестым в России по уровню качества.
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