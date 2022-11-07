Глеб Никитин заявил о дефиците водителей общественного транспорта в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Глеб Никитин в ходе прямой линии 23 ноября заявил о дефиците водителей общественного транспорта в Нижегородской области.

Как рассказал глава региона, для решения проблемы с долгим ожиданием автобусов в регионе проведено серьезное обновление подвижного состава, однако главной сложностью остается недостаток водителей в "Нижегородпассажиравтотрансе".

Проблема дефицита кадров решается за счет повышения зарплат и привлечения вахтовиков, для которых сейчас готовится общежитие.

Как сообщили в Минтрансе Нижегородской области, к декабрю рост зарплат водителей с начала года достигнет 30% и превысит 65 тысяч рублей.

Кроме того, для уменьшения интервалов движения автобусов создаются выделенные полосы, а трафик планируется организовать по схеме "разрывных смен", когда в часы пик работает максимально возможное количество автобусов.

Напомним, о дефиците кадров нижегородские перевозчики заявляли в сентябре на заседании штаба по вопросу мониторинга работы новой маршрутной сети Нижегородской агломерации.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт Нижнего Новгорода стал шестым в России по уровню качества.