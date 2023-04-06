Ремонт путепровода через улицу Кузбасскую в Нижнем Новгороде пройдет в течение двух лет Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонт путепровода через улицу Кузбасскую в Нижнем Новгороде пройдет в течение двух лет. Об этом сообщил директор ГУММиД Андрей Левдиков в ходе прямого эфира главы города Юрия Шалабаева.

Согласно информации, работы начнутся уже в этом году и продолжатся в 2024-м. На протяжении ремонта движение по путепроводу будет частично перекрываться.

Отмечается, что объект будет полностью отремонтирован. В частности, будут обновлены балки, пешеходная зона, заменена контактная сеть.

"При правильной эксплуатации и содержании можно будет ближайшие лет 10-15 не переживать за его (путепровода - прим. ред.) состояние", - отметил Андрей Левдиков.

Всего по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2023 году в Нижнем Новгороде будет отремонтировано 22 участка. На 2024 год запланирован ремонт Молитовского путепровода.

Напомним, подрядчиком выполнения работ на путепроводе было выбрано ООО "Нижавтодорстрой".