Кубок Нижегородской области по бодибилдингу

9 апреля в Нижнем Новгороде на площадке Milo Concert Hall прошёл региональный турнир по бодибилдингу - Кубок Нижегородской области.
Сильнейшие спортсмены нашего региона, а также гости из других областей продемонстрировали свою спортивную форму, соревнуясь в категориях классический и пляжный бодибилдинг, атлетик и бодифитнес, а также фитнес-бикини.
Фото: Кира Мишина
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+