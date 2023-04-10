Кубок Нижегородской области по бодибилдингу Спорт

9 апреля в Нижнем Новгороде на площадке Milo Concert Hall прошёл региональный турнир по бодибилдингу - Кубок Нижегородской области.

Сильнейшие спортсмены нашего региона, а также гости из других областей продемонстрировали свою спортивную форму, соревнуясь в категориях классический и пляжный бодибилдинг, атлетик и бодифитнес, а также фитнес-бикини.

Фото: Кира Мишина