Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Главные новости
06 апреля 2023 12:27  [714] Строительство IT-кампуса "НЕЙМАРК" началось в Нижнем Новгороде
05 апреля 2023 09:59  [641] Конкурс на пост министра образования и науки стартовал в Нижегородской области
04 апреля 2023 19:26  [539] Глеб Никитин представил Владимиру Путину предложения о мерах финансовой поддержки промышленности
04 апреля 2023 19:06  [732] Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий высказался о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры
04 апреля 2023 09:45  [533] Сергей Юран назначен новым тренером ФК "Пари НН" после отставки Артёма Горлова
Последние новости
10 апреля 2023 14:15  [18] Александр Вайнберг передал автомобиль скорой помощи мотострелковому батальону "Лавина"
10 апреля 2023 14:06  [46] Выставка художника Сергея Андрияки открылась в НГХМ
10 апреля 2023 13:52  [63] Уголовное дело завели на жителя Ворсмы за надругательство над флагом России
10 апреля 2023 13:30  [195] Советский район Нижнего Новгорода возглавил Александр Иванов
10 апреля 2023 13:08  [89] Ремонт путепровода через улицу Кузбасскую в Нижнем Новгороде пройдет в течение двух лет
Спорт

Кубок Нижегородской области по бодибилдингу

10 апреля 2023 13:20  [61] Спорт

9 апреля в Нижнем Новгороде на площадке Milo Concert Hall прошёл региональный турнир по бодибилдингу - Кубок Нижегородской области.

Сильнейшие спортсмены нашего региона, а также гости из других областей продемонстрировали свою спортивную форму, соревнуясь в категориях классический и пляжный бодибилдинг, атлетик и бодифитнес, а также фитнес-бикини.

Фото: Кира Мишина

Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Соревнования Спорт
Поделиться:
Последние фоторепортажи
Дзержинский Химик провёл тест-матч со сборной России U19 по регби
06 апреля 2023 18:06  [591] Дзержинский "Химик" провёл тест-матч со сборной России U19 по регби
14 фото
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03  [20068] Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
19 фото
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
03 февраля 2023 15:07  [7442] Презентация поезда московского метро в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
11 фото
02 февраля 2023 19:21  [1256] Олег Лавричев - в Волгограде на праздновании 80-летия Победы в Сталинградской битве
23 фото
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
31 января 2023 15:53  [899] Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
12 фото
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14  [1091] Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
26 фото
Главная  |  Разделы сайта  |  Фоторепортажи
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph