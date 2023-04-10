Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
10 апреля 2023 13:52  [72] Уголовное дело завели на жителя Ворсмы за надругательство над флагом России
10 апреля 2023 09:04  [169] Почти 440 свертков с героином изъяли нижегородские полицейские у молодого человека в областном центре
09 апреля 2023 10:55  [364] Рабочий погиб в обрушившемся котловане в Кстовском районе
08 апреля 2023 10:08  [406] Пожар на 17 га сухой травы произошёл в Дивеевском районе
06 апреля 2023 11:48  [465] Более 450 человек пострадали в ДТП на дорогах Нижнего Новгорода за I квартал 2023 года
05 апреля 2023 16:23  [434] Деятельность подпольного казино пресекли в Ленинском районе Нижнего Новгорода
05 апреля 2023 10:20  [469] Ещё одну нижегородскую пенсионерку лжесотрудники банка "развели" на 2 млн рублей
04 апреля 2023 18:28  [420] Четверо нижегородских фельдшеров за прошедшие сутки подверглись нападению во время вызовов
04 апреля 2023 12:13  [419] Пожилая супружеская пара из Нижнего Новгорода перевела мошенникам более 2 млн рублей
03 апреля 2023 16:16  [532] Полиция задержала подозреваемого в убийстве трех человек в Семеновском районе в 1999 году
Происшествия

Уголовное дело завели на жителя Ворсмы за надругательство над флагом России

10 апреля 2023 13:52  [72] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело завели на жителя Ворсмы за надругательство над флагом России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 3 апреля ранее неоднократно судимый 34-летний мужчина сорвал со здания отделения полиции в Павлове флаг Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде 4 суток административного ареста.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ (надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации). 

Кроме того, в действиях мужчины усматриваются признаки хулиганства - статья 213 ч. 1 п. "б" УК РФ.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что неоднократно дискредитировавший ВС РФ нижегородец будет привлечен к уголовной ответственности.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Уголовное дело Хулиганство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph