Уголовное дело завели на жителя Ворсмы за надругательство над флагом России Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело завели на жителя Ворсмы за надругательство над флагом России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 3 апреля ранее неоднократно судимый 34-летний мужчина сорвал со здания отделения полиции в Павлове флаг Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде 4 суток административного ареста.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ (надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации).

Кроме того, в действиях мужчины усматриваются признаки хулиганства - статья 213 ч. 1 п. "б" УК РФ.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что неоднократно дискредитировавший ВС РФ нижегородец будет привлечен к уголовной ответственности.