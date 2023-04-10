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Общество

Нижний Новгород будет сотрудничать с управляющей компанией по развитию Саровско-Дивеевского кластера

10 апреля 2023 14:28  [86] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и руководитель управляющей компании Саровско-Дивеевского кластера Игорь Филиппов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Все приезжают в Нижний Новгород, но есть места в нашем регионе, которые обязательны нужно посетить. Это Городец, Семенов, Макарий, Саров, Дивеево, Арзамас. Сам с удовольствием там часто бываю. Это и рекреационный туризм, и духовный туризм", - отметил мэр.

Как рассказал Игорь Филиппов рассказал, в рамках сотрудничества будут разработаны новые туристические программы, которые свяжут территорию кластера с Нижнем Новгородом.

Для представителей туристической отрасли уже провели информационный тур по Нижнему Новгороду и знаковым местам Нижегородской области.

"Нижний Новгород - светлый, великолепный город. Мы вчера прилетели и увидели, наверное, малую толику из того, что могли бы увидеть в вашем гостеприимном городе. Впечатляющая набережная, великолепный Кремль и красивые светлые лица нижегородцев", - поделилась впечатлениями начальник отдела по развитию туризма "Информационно-туристского центра "Минск" Анна Сажнева.

Ранее сообщалось, что новые туристические маршруты по историческим местам разработали в Нижегородской области.

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Теги:
Сотрудничество Туризм
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