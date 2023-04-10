Нижний Новгород будет сотрудничать с управляющей компанией по развитию Саровско-Дивеевского кластера

Фото:
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и руководитель управляющей компании Саровско-Дивеевского кластера Игорь Филиппов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
"Все приезжают в Нижний Новгород, но есть места в нашем регионе, которые обязательны нужно посетить. Это Городец, Семенов, Макарий, Саров, Дивеево, Арзамас. Сам с удовольствием там часто бываю. Это и рекреационный туризм, и духовный туризм", - отметил мэр.
Как рассказал Игорь Филиппов рассказал, в рамках сотрудничества будут разработаны новые туристические программы, которые свяжут территорию кластера с Нижнем Новгородом.
Для представителей туристической отрасли уже провели информационный тур по Нижнему Новгороду и знаковым местам Нижегородской области.
"Нижний Новгород - светлый, великолепный город. Мы вчера прилетели и увидели, наверное, малую толику из того, что могли бы увидеть в вашем гостеприимном городе. Впечатляющая набережная, великолепный Кремль и красивые светлые лица нижегородцев", - поделилась впечатлениями начальник отдела по развитию туризма "Информационно-туристского центра "Минск" Анна Сажнева.
Ранее сообщалось, что новые туристические маршруты по историческим местам разработали в Нижегородской области.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+