Заместителем руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области назначили Екатерину Голованову Политика

Заместителем руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области назначили Екатерину Голованову, которая ранее занимала должность заместителя директора региональной Кадастровой палаты. К своим новым обязанностям она вступит с 11 апреля.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующий приказ подписал глава Росреестра Олег Скуфимский.

Согласно информации, Екатерина Голованова работает в структуре нижегородского Россреестра на разных должностях уже более 10 лет.

Ранее сообщалось, что директор Кадастровой палаты Оксана Штейн, которая руководила ведомством в течение 6 лет, с 31 октября 2022 года заняла пост руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области. Вместо неё обязанности директора исполняет Марина Баландина.