Заместителем руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области назначили Екатерину Голованову, которая ранее занимала должность заместителя директора региональной Кадастровой палаты. К своим новым обязанностям она вступит с 11 апреля.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующий приказ подписал глава Росреестра Олег Скуфимский.
Согласно информации, Екатерина Голованова работает в структуре нижегородского Россреестра на разных должностях уже более 10 лет.
Ранее сообщалось, что директор Кадастровой палаты Оксана Штейн, которая руководила ведомством в течение 6 лет, с 31 октября 2022 года заняла пост руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области. Вместо неё обязанности директора исполняет Марина Баландина.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+