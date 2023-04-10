Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 апреля 2023 18:46  [55] Правительство продлило бесплатный приём студентов, отчисленных из зарубежных вузов
10 апреля 2023 18:33  [80] Противоклещевая обработка пройдет в шести парках Нижнего Новгорода 11-13 апреля
10 апреля 2023 18:19  [83] Нижегородский водоканал запустил голосового робота-помощника
10 апреля 2023 17:56  [167] Нижегородские социальные участковые начали первые обходы территорий
10 апреля 2023 17:33  [143] Первый отремонтированный в 2023 году участок дороги готовят к приемке в Нижегородской области
10 апреля 2023 17:25  [112] Работы по бетонированию перекрытий ведутся на стройплощадке ледовой арены в Нижнем Новгороде
10 апреля 2023 17:09  [120] Нижегородские дизайнеры представят свои бренды на Московской неделе моды
10 апреля 2023 16:47  [123] Подрядчик уборки мусора в Арзамасе за месяц получил более ста предостережений
10 апреля 2023 16:28  [135] Конференция для директоров школ Нижнего Новгорода прошла в Мининском университете
10 апреля 2023 16:20  [126] Аварийный дом на улице Героя Давыдова перейдет в муниципальную собственность для последующего сноса
Общество

Почти 230 скотомогильников зарегистрировано на территории Нижегородской области

10 апреля 2023 14:38  [145] Общество

На территории Нижегородской области в настоящее время зарегистрирован 231 скотомогильник, все они сибиреязвенные.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном комитете ветеринарии, за 2022-2023 годы новых скотомогильников на территории области не зарегистрировано.

В ведомстве также добавили, что последний случай заболевания сибирской язвой животных регистрировался в регионе в 1997 году.

Обследование данных объектов проводится представителями министерства экологии Нижегородской области и администраций муниципальных округов на предмет сохранности элементов обустройства скотомогильников (целостность ограждения, наличие аншлагов).

Контроль над соблюдением требований ветеринарного законодательства осуществляется Управлением Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил контроль за эпидемиологической ситуацией в подтопленных паводком районах Нижегородской области. Напомним также, что в марте 2023 года на территории соседней Чувашии было выявлено несколько случаев сибирской язвы.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph