Почти 230 скотомогильников зарегистрировано на территории Нижегородской области Общество

На территории Нижегородской области в настоящее время зарегистрирован 231 скотомогильник, все они сибиреязвенные.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном комитете ветеринарии, за 2022-2023 годы новых скотомогильников на территории области не зарегистрировано.

В ведомстве также добавили, что последний случай заболевания сибирской язвой животных регистрировался в регионе в 1997 году.

Обследование данных объектов проводится представителями министерства экологии Нижегородской области и администраций муниципальных округов на предмет сохранности элементов обустройства скотомогильников (целостность ограждения, наличие аншлагов).

Контроль над соблюдением требований ветеринарного законодательства осуществляется Управлением Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил контроль за эпидемиологической ситуацией в подтопленных паводком районах Нижегородской области. Напомним также, что в марте 2023 года на территории соседней Чувашии было выявлено несколько случаев сибирской язвы.