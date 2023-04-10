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Минград утвердил проект планировки территории для школы и детсада на улице Акимова в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте министерства.
Согласно информации, проект планировки и межевания территории в районе дома №50 по улице Сергея Акимова был разработан администрацией Нижнего Новгорода.
На данном участке планируется построить трехэтажный детский сад площадью 3 000 кв. м. Он рассчитан на 200 мест.
Школа же расположится на участке площадью 7 500 кв. м. Четырехэтажное здание будет рассчитано на 800 учеников.
Ранее сообщалось, что школу, детсад и 24-этажный жилой дом планируется построить в Ленинском районе.
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