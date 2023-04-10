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Минград утвердил проект планировки территории для школы и детсада на улице Акимова в Нижнем Новгороде

10 апреля 2023 15:48  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минград утвердил проект планировки территории для школы и детсада на улице Акимова в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте министерства.

Согласно информации, проект планировки и межевания территории в районе дома №50 по улице Сергея Акимова был разработан администрацией Нижнего Новгорода.

На данном участке планируется построить трехэтажный детский сад площадью 3 000 кв. м. Он рассчитан на 200 мест.

Школа же расположится на участке площадью 7 500 кв. м. Четырехэтажное здание будет рассчитано на 800 учеников. 

Ранее сообщалось, что школу, детсад и 24-этажный жилой дом планируется построить в Ленинском районе.

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Теги:
Детсады Строительство Школы
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