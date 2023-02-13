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Общество

Школу, детсад и 24-этажный жилой дом планируется построить в Ленинском районе

09 марта 2023 16:30  [71] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Школу, детсад и 24-этажный жилой дом планируется построить в Ленинском районе. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, объекты расположатся в границах улиц Молитовская, Даргомыжского и площади Комсомольской на площади 48,6 га.

Проект межевания территории был разработан ООО "Волговятпроектстрой" и ООО НПО "Архстрой" по заказу ООО "Специализированный застройщик "Андор".

На участке планируется построить трехэтажный детский сад на 120 мест, четырехэтажную школу на 840 мест и 24-этажный жилой дом.

Также будет проведено благоустройство, обустроены детские и спортивные площадки, парковочные места и дороги, связывающие территорию с прилегающими улицами.

Ранее сообщалось, что новую школу и прострой к школе №118 планируется построить в Бурнаковском микрорайоне.

Также напомним, что новый жилой комплекс с 25-этажными домами планируется построить на улице Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Жилье Строительство
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