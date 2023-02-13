Фото:
Школу, детсад и 24-этажный жилой дом планируется построить в Ленинском районе. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, объекты расположатся в границах улиц Молитовская, Даргомыжского и площади Комсомольской на площади 48,6 га.
Проект межевания территории был разработан ООО "Волговятпроектстрой" и ООО НПО "Архстрой" по заказу ООО "Специализированный застройщик "Андор".
На участке планируется построить трехэтажный детский сад на 120 мест, четырехэтажную школу на 840 мест и 24-этажный жилой дом.
Также будет проведено благоустройство, обустроены детские и спортивные площадки, парковочные места и дороги, связывающие территорию с прилегающими улицами.
Ранее сообщалось, что новую школу и прострой к школе №118 планируется построить в Бурнаковском микрорайоне.
Также напомним, что новый жилой комплекс с 25-этажными домами планируется построить на улице Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+