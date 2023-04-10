Нижегородские социальные участковые начали первые обходы территорий Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские социальные участковые начали первые обходы территорий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, установочная сессия для участников проекта "Социальный участковый" прошла 22 марта в Доме народного единства.

На начальном этапе социальные участковые будут работать в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Богородске и Кстове. За каждым из них закреплен многоквартирный дом, двор или квартал в частном секторе.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что обход территорий позволит социальным участковым своими глазами увидеть моменты, требующие улучшений.

Во время обходов социальные участковые принимают обращения по поводу местных проблем. Чаще всего это вопросы, связанные с недостатками в сфере коммунального хозяйства.

Уже есть и конкретные результаты. Так, в Автозаводском районе Нижнего Новгорода социальный участковый Валентина Кряжева после жалоб жителей обратилась в управляющую компания для ремонта сквера и памятника погибшим воинам у дома №18А по улице Политбойцов. Территория и монумент уже приведены в порядок.

Первые обходы территории завершатся к концу мая. Оставить информацию для своего участкового также можно ежедневно с 9:00 до 20:00 по телефону 8-800-551-08-54.