Парад Победы в Нижнем Новгороде пройдет 9 мая на площади Минина и Пожарского Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Парад Победы в Нижнем Новгороде пройдет 9 мая на площади Минина и Пожарского. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в 10:00.

В шествии примут участие более тысячи человек. Это парадные расчеты академии МВД, МЧС России, Приволжского округа войск национальной гвардии России, ГУФСИН России по Нижегородской области, Нижегородского кадетского корпуса и образовательных учреждений региона.

Также по площади Минина проследует как современная, так и ретротехника времен Великой Отечественной войны. Для ветеранов и почетных гостей будет оборудована трибуна. Расписание репетиций парада станет известно позднее.

Вслед за парадом пройдет колонна "Бессмертного полка". Она будет сформирована на Верхневолжской набережной.

Напомним, с 2020 года Парад Победы в Нижнем Новгороде проводился на Нижневолжской набережной.

В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 шествие было перенесено на 24 июня и прошло без зрителей.