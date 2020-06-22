Торжественное мероприятие "Марш Победы" началось на Нижневолжской набережной Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Торжественное мероприятие "Марш Победы" началось в эти минуты на Нижневолжской набережной.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к нижегородцам перед началом нижегородского торжественного мероприятия, которое стартовало сразу же после окончания трансляции военного парада в Москве.

Глеб Никитин сказал, что "Марш Победы" проходит без присутствия зрителей в связи с непростой санитарно-эпидемиологической обстановкой.

"Как и все нижегородцы, я буду смотреть трансляцию торжественного мероприятия дома, с семьей", - пояснил глава региона.

Он напомнил, что 75 лет назад - 24 июня состоялся первый Парад Победы на Красной площади.

"Именно тогда к подножию мавзолея были брошены 200 знамён и штандартов разгромленных немецких войск. Мы все с детства помним эти документальные кадры. А ветераны-нижегородцы – участники того парада, рассказывали, как нелегко было к нему готовиться. Людям, прошедшим всю войну, много раз ходившим в атаку на грани жизни и смерти, никак не давался строевой шаг", - сказал губернатор.

Отдельно Глеб Никитин обратился к нижегородским ветеранам.



"Уважаемые ветераны! Поверьте, очень обидно, что не удаётся в этом году – 75-летия Победы - встретиться с вами лично, пожать руку. Не удаётся вывести парад на нашу главную площадь – Минина и Пожарского. Чтобы на трибунах были вы – люди, подарившие нам жизнь, настоящее и будущее. И - целая площадь благодарных вам потомков. Но мы не могли, несмотря на пандемию, не сказать вам ещё раз наше простое человеческое спасибо", - поблагодарил глава региона.

Он также отметил, что в связи с непростой санитарно-эпидемиологической обстановкой мероприятие проходит без присутствия зрителей. "В этом году нам пришлось отказаться от парада 9 Мая. Отказаться ради того, за что воевали наши деды, отцы, бабушки и матери. Ради жизни. Ради безопасности. Мы готовились встретить юбилей Победы ярко, торжественно. Но пандемия внесла свои коррективы в наши планы. Невидимый враг оказался не менее коварен, чем когда-то зримый. И сегодня ещё мы не можем вернуться к полноценной мирной жизни", - подчеркнул Глеб Никитин.

В своем обращении глава региона отметил роль героев сегодняшнего дня – медиков. "Каждый день на передовую борьбы с коронавирусом выходят внуки и правнуки победителей – наши врачи. У каждого времени – свой фронт и свои победы. Но я уверен: наши победители могут гордиться своими последователями", - добавил губернатор.

Сегодня на Нижневолжской набережной в составе механизированной колонны принимают участие более 700 военнослужащих соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа. В одном строю с ними пройдут расчеты Росгвардии и МЧС России.

Также по Нижневолжской набережной проследуют 75 единиц современной военной техники, в частности, бронеавтомобили "Тайфун", "Рысь", боевые машины пехоты БМП-2, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", бронетранспортеры БТР-82АМ, БТР-80, танки Т-72Б3, минометный комплекс "Сани", самоходная гаубица "Мста-С", разведывательные химические машины РХМ-4 и РХМ-6.

Напомним, что нижегородцы смогут увидеть трансляцию торжественного мероприятия "Марш Победы" в эфире основных региональных телеканалов. Также трансляция будет доступна на информационных порталах и в социальных сетях.

Показ торжественного мероприятия в Нижнем Новгороде начнется сразу после окончания Парада Победы в Москве.