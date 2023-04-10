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Общество

Нижегородские перевозчики продолжают лишать водителей автобусов премий за нарушение правил перевозок

11 апреля 2023 11:18  [112] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские перевозчики продолжают лишать водителей автобусов премий за нарушение правил перевозок. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Так, своих премий лишились три водителя маршрута Т-40 перевозчика ИП "Сиволдаев". ООО "Автолигатранс - НН" наказало за проезд остановок двух водителей автобуса Т-82, а также по одному водителю маршрутов Т-55, Т-91, Т-94.

В группе компаний Мещерякова лишены премии три водителя маршрута Т-45, по два водителя маршрутов Т-59 и Т-67, один водитель маршрута А-89.

Также этот перевозчик оштрафовал водителя маршрута Т-45 за высадку пассажиров в неположенном месте, а еще одного водителя данного маршрута – за использование глушилок навигационного оборудования.

Напомним, в марте за нарушение правил перевозок премий лишись 15 водителей автобусов в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт
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