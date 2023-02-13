Еще 15 водителей автобусов в Нижнем Новгороде лишили премий за нарушение правил перевозок Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Еще 15 водителей автобусов в Нижнем Новгороде лишили премий за нарушение правил перевозок. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, за прошедшую неделю перевозчик ГК "Мещеряков" лишил премий 8 водителей маршрута Т-45, которые проезжали остановки без посадки и высадки пассажиров. За это же нарушение были наказаны водители автобусов Т-65, Т-83, Т-70.

Также бонусов к зарплатам лишились водители автобусов Т-61, Т-81 и А-89.

Кроме того, за разговор по телефону во время движения премии в размере двух тысяч рублей лишен водитель маршрута Т-45.

Ранее сообщалось, что трех водителей автобусов Т-57 в Нижнем Новгороде уволили за неоднократные нарушения.