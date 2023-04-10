Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
11 апреля 2023 11:26  [68] ГИБДД отмечает в Нижегородской области снижение количества ДТП с участием пьяных водителей
11 апреля 2023 10:24  [106] Более 370 граммов марихуаны изъяли у двух мужчин в Володарском районе
10 апреля 2023 13:52  [242] Уголовное дело завели на жителя Ворсмы за надругательство над флагом России
10 апреля 2023 09:04  [328] Почти 440 свертков с героином изъяли нижегородские полицейские у молодого человека в областном центре
09 апреля 2023 10:55  [465] Рабочий погиб в обрушившемся котловане в Кстовском районе
08 апреля 2023 10:08  [502] Пожар на 17 га сухой травы произошёл в Дивеевском районе
06 апреля 2023 11:48  [477] Более 450 человек пострадали в ДТП на дорогах Нижнего Новгорода за I квартал 2023 года
05 апреля 2023 16:23  [445] Деятельность подпольного казино пресекли в Ленинском районе Нижнего Новгорода
05 апреля 2023 10:20  [476] Ещё одну нижегородскую пенсионерку лжесотрудники банка "развели" на 2 млн рублей
04 апреля 2023 18:28  [424] Четверо нижегородских фельдшеров за прошедшие сутки подверглись нападению во время вызовов
Происшествия

ГИБДД отмечает в Нижегородской области снижение количества ДТП с участием пьяных водителей

11 апреля 2023 11:26  [68] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минтранс Нижегородской области со ссылкой на управление ГИБДД по региону сообщает о снижении количества ДТП с участием пьяных водителей.

Согласно информации, в первом квартале 2023 года в регионе было зарегистрировано 46 таких ДТП, тогда как за аналогичный период прошлого года произошло 48 подобных происшествий.

Уменьшилось и число пострадавших в ДТП с пьяными водителями: погибших – с 11 до 10 человек, получивших травмы – с 60 до 58.

Нижегородцы могут сообщить о пьяных водителях по телефону 112. В январе-марте текущего года благодаря звонкам жителей был задержан 181 пьяный водитель, причем 17 из них повторно попались на управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В среднем, подозрения нижегородцев, сообщивших о подозрении на неадекватных водителей, оказались оправданными примерно в половине случаев.

Ранее сообщалось, что более 450 человек пострадали в ДТП на дорогах Нижнего Новгорода за I квартал 2023 года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГИБДД ДТП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph