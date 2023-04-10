ГИБДД отмечает в Нижегородской области снижение количества ДТП с участием пьяных водителей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минтранс Нижегородской области со ссылкой на управление ГИБДД по региону сообщает о снижении количества ДТП с участием пьяных водителей.

Согласно информации, в первом квартале 2023 года в регионе было зарегистрировано 46 таких ДТП, тогда как за аналогичный период прошлого года произошло 48 подобных происшествий.

Уменьшилось и число пострадавших в ДТП с пьяными водителями: погибших – с 11 до 10 человек, получивших травмы – с 60 до 58.

Нижегородцы могут сообщить о пьяных водителях по телефону 112. В январе-марте текущего года благодаря звонкам жителей был задержан 181 пьяный водитель, причем 17 из них повторно попались на управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В среднем, подозрения нижегородцев, сообщивших о подозрении на неадекватных водителей, оказались оправданными примерно в половине случаев.

Ранее сообщалось, что более 450 человек пострадали в ДТП на дорогах Нижнего Новгорода за I квартал 2023 года.