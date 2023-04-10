"Городскими электричками" в Нижнем Новгороде в I квартале 2023 года воспользовались более 385 тысяч пассажиров Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Городскими электричками" в Нижнем Новгороде в I квартале 2023 года воспользовались более 385 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, в январе-марте текущего года "городские электрички" Сормовской и Приокской линий перевезли 385,8 тысяч пассажиров, что на 29% больше показателей аналогичного периода 2022 года.

Всего за 3 месяца пригородными поезда в Нижегородской области было отправлено около 3 млн пассажиров, что на 9% больше показателей 2022 года.

Чаще всего пассажиры пользуются вокзалами в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Починках, Балахне, Семенове, Линде, Урени, Киселихе, Пушкине и Навашино.

Ранее сообщалось, что пять новых электропоездов начнут курсировать на маршруте "Городской электрички" в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА: С 2013 года в Нижнем Новгороде реализуется проект "Городская электричка", призванный интегрировать железнодорожный транспорт в единую маршрутную сеть Нижнего Новгорода. Сормовская линия включает участок Нижний Новгород-Московский – Починки. Приокская линия включает участок Нижний Новгород-Московский – Проспект Гагарина. Остановочные пункты "Городской электрички" расположены в местах пересечения с городскими автомобильными магистралями для удобной пересадки на городской пассажирский транспорт.