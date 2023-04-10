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Общество

Евгений Люлин встретился с молодежными лидерами Нижегородской области в центре "Высота"

11 апреля 2023 12:16  [127] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель нижегородского Заксобрания провел встречу с молодежными лидерами из Нижегородской области в центре "Высота".

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, на встрече обсуждались вопросы наставничества и развития молодежного движения. Евгений Люлин поделился с молодежными лидерами своим комсомольским прошлым. По словам спикера ЗСНО, наставничество было особенно развито в комсомольской среде.

"Если бы не было комсомола, моя жизнь была бы менее интересной. Комсомол научил меня жить и работать в коллективе. Это действительно сложно. Комсомол воспитал во мне умение слушать и слышать людей, организовать их, быть наставником. Наставничество – это не просто профессиональная функция, а состояние души", - отметил Евгений Люлин.

Также во время мероприятия спикер ответил на вопросы молодых людей, рассказал о возможностях для трудоустройства и саморазвития.

Ранее сообщалось, что председатель ЗСНО Евгений Люлин стал "Почетным гражданином Нижегородской области".

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Теги:
Евгений Люлин Молодежь
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