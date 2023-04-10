"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
12 апреля 2023 09:12  [79] Глеб Никитин: "Мы гордимся наследием, которое было заложено поколениями ученых и первооткрывателей космоса"
12 апреля 2023 09:02  [90] ЗСНО и Дума Нижнего Новгорода станут совместно создавать патриотические центры
11 апреля 2023 15:21  [263] Заседание коллегии по вопросам безопасности под председательством Игоря Комарова прошло в Нижнем новгороде
10 апреля 2023 14:35  [468] Заместителем руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области назначили Екатерину Голованову
10 апреля 2023 13:30  [1716] Советский район Нижнего Новгорода возглавил Александр Иванов
08 апреля 2023 19:58  [700] Сергей Кириенко пожелал участникам I Всероссийского форума "Пик возможностей" покорять новые вершины и делиться опытом с младшим поколением
08 апреля 2023 14:17  [485] Конкурс на лучшего сельского старосту объявлен в Нижегородской области
07 апреля 2023 19:08  [1148] Эксперт-мониторинг событий с 31 марта по 7 апреля 2023 года от АНО "Минин-центр"
07 апреля 2023 16:38  [799] Сергей Колотов покидает пост главы Советского района Нижнего Новгорода
07 апреля 2023 14:48  [581] Артем Кавинов: "Новый закон о целевом обучении позволит создать необходимые условия для будущих специалистов"
Политика

Глеб Никитин: "Мы гордимся наследием, которое было заложено поколениями ученых и первооткрывателей космоса"

12 апреля 2023 09:12  [79] Политика

12 апреля в России празднуется День космонавтики. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил значимость  космической отрасли в судьбе страны.

"Мы гордимся наследием, которое было заложено поколениями ученых и первооткрывателей космоса. Эти страницы навсегда вписаны в мировую историю. Нельзя не восхищаться тем, как стремились тогда в небо и хотели покорить космос. Воплотить это в жизнь стало возможным благодаря труду десятков тысяч людей - исследователей, конструкторов, производственников. К счастью, это богатое наследие удалось сохранить даже в самые непростые для страны годы", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что большую роль в разработке и реализации отечественной космической программы сыграли представители нашего региона.

"Поздравляю всех, кто имеет отношение к космической отрасли! Ваша работа имеет огромное значение для настоящего и будущего России", - добавил Глеб Никитин.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Космонавтика Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph