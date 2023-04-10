Глеб Никитин: "Мы гордимся наследием, которое было заложено поколениями ученых и первооткрывателей космоса" Политика

12 апреля в России празднуется День космонавтики. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил значимость космической отрасли в судьбе страны.

"Мы гордимся наследием, которое было заложено поколениями ученых и первооткрывателей космоса. Эти страницы навсегда вписаны в мировую историю. Нельзя не восхищаться тем, как стремились тогда в небо и хотели покорить космос. Воплотить это в жизнь стало возможным благодаря труду десятков тысяч людей - исследователей, конструкторов, производственников. К счастью, это богатое наследие удалось сохранить даже в самые непростые для страны годы", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что большую роль в разработке и реализации отечественной космической программы сыграли представители нашего региона.

"Поздравляю всех, кто имеет отношение к космической отрасли! Ваша работа имеет огромное значение для настоящего и будущего России", - добавил Глеб Никитин.