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Общество

Арзамасский региональный сосудистый центр принял первых пациентов

12 апреля 2023 10:32  [87] Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Арзамасский региональный сосудистый центр принял первых пациентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, 11 апреля врачи Центральной городской больницы Арзамаса выполнили первую селективную коронарографию, которая ранее проводилась только в ведущих учреждениях Нижнего Новгорода.

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что Арзамас стал первым областным городом, в котором установили современный ангиографический комплекс. Он позволяет проводить диагностические исследования и хирургические операции при остром коронарном синдроме, у пациентов с инфарктом миокарда.

Следующий сосудистый центр откроется в Дзержинске. Уже начались подготовительные работы к его запуску.

Ранее сообщалось, что гериатрическое отделение открылось в городской больнице №2 в Дзержинске.

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Теги:
Арзамас Здравоохранение
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