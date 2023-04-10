Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 апреля 2023 18:36  [34] Единый реестр военнообязанных создадут в России
11 апреля 2023 18:23  [70] Нижегородские медики дали рекомендации по поведению в период активности клещей
11 апреля 2023 18:03  [67] Гериатрическое отделение открылось в городской больнице №2 в Дзержинске
11 апреля 2023 16:58  [176] Сергей Агафонов рассказал о ходе весеннего призыва в армию в Нижегородской области
11 апреля 2023 16:32  [120] Представитель Нижегородской области стал финалистом проекта "Экософия"
11 апреля 2023 15:45  [160] Юрий Шалабаев проверил содержание территорий в Советском районе
11 апреля 2023 14:50  [160] Противоклещевая обработка стартовала в парках Нижнего Новгорода
11 апреля 2023 14:27  [172] Депутаты Госдумы предложили запретить выезд из страны со дня получения повестки в военкомат
11 апреля 2023 14:18  [150] Дорожные рабочие осуществляют мойку дорог в Нижнем Новгороде в рамках месячника
11 апреля 2023 14:02  [217] Шахматный павильон отремонтируют в парке Кулибина в Нижнем Новгороде
Общество

Гериатрическое отделение открылось в городской больнице №2 в Дзержинске

11 апреля 2023 18:03  [67] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Гериатрическое отделение открылось в городской больнице №2 в Дзержинске. Оно было создано в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" и стало первым в городе. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, в отделении создан круглосуточный стационар на 30 коек. В нем будут проходить лечение пациенты старше 65 лет с такими диагнозами, как церебральный атеросклероз, деформирующий полиостеоартроз - и другими. Госпитализация будет производиться в плановом порядке по направлению от участкового врача-терапевта.

Как рассказал главврач больницы №2 Андрей Дьяков, в гериатрическом отделении проводится терапия, ориентированная только на пациентов пожилого возраста. Так, здесь проводится тщательный подбор лекарств, используют и немедикаментозные методы лечения, в том числе физиотерапию.

По словам главного внештатного специалиста гериатра Минздрава Нижегородской области Лидии Калинниковой, проект по поддержанию и повышению качества жизни представителей старшего поколения стартовал в регионе в 2018 году. Сейчас в области функционирует уже более 220 гериатрических коек.

Ранее сообщалось, что отделение функциональной диагностики открылось в Нижегородском онкодиспансере.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Пенсионеры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph