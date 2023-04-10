Фото:
Гериатрическое отделение открылось в городской больнице №2 в Дзержинске. Оно было создано в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" и стало первым в городе. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Согласно информации, в отделении создан круглосуточный стационар на 30 коек. В нем будут проходить лечение пациенты старше 65 лет с такими диагнозами, как церебральный атеросклероз, деформирующий полиостеоартроз - и другими. Госпитализация будет производиться в плановом порядке по направлению от участкового врача-терапевта.
Как рассказал главврач больницы №2 Андрей Дьяков, в гериатрическом отделении проводится терапия, ориентированная только на пациентов пожилого возраста. Так, здесь проводится тщательный подбор лекарств, используют и немедикаментозные методы лечения, в том числе физиотерапию.
По словам главного внештатного специалиста гериатра Минздрава Нижегородской области Лидии Калинниковой, проект по поддержанию и повышению качества жизни представителей старшего поколения стартовал в регионе в 2018 году. Сейчас в области функционирует уже более 220 гериатрических коек.
Ранее сообщалось, что отделение функциональной диагностики открылось в Нижегородском онкодиспансере.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+