Гериатрическое отделение открылось в городской больнице №2 в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Гериатрическое отделение открылось в городской больнице №2 в Дзержинске. Оно было создано в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" и стало первым в городе. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, в отделении создан круглосуточный стационар на 30 коек. В нем будут проходить лечение пациенты старше 65 лет с такими диагнозами, как церебральный атеросклероз, деформирующий полиостеоартроз - и другими. Госпитализация будет производиться в плановом порядке по направлению от участкового врача-терапевта.

Как рассказал главврач больницы №2 Андрей Дьяков, в гериатрическом отделении проводится терапия, ориентированная только на пациентов пожилого возраста. Так, здесь проводится тщательный подбор лекарств, используют и немедикаментозные методы лечения, в том числе физиотерапию.

По словам главного внештатного специалиста гериатра Минздрава Нижегородской области Лидии Калинниковой, проект по поддержанию и повышению качества жизни представителей старшего поколения стартовал в регионе в 2018 году. Сейчас в области функционирует уже более 220 гериатрических коек.

Ранее сообщалось, что отделение функциональной диагностики открылось в Нижегородском онкодиспансере.