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Портрет Юрия Гагарина появится на телебашне в Нижнем Новгороде в День космонавтики. Об этом сообщили в Нижегородском филиале РТРС.
Согласно информации, "космическая" иллюминация будет работать 12 апреля с 19:00 до полуночи.
В это время нижегородцы на гранях телебашни смогут увидеть портрет космонавта Юрия Гагарина, световую композицию, превращающую высотную доминанту в космический аппарат на старте.
Также на световое панно будут транслироваться изображения планет и спутников связи, а на медиаэкране появится надпись: "12 апреля – День космонавтики".
Ранее сообщалось, что телебашня в Нижнем Новгороде начнет транслировать данные о погоде.
Также напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.
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