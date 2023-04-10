Портрет Юрия Гагарина появится на телебашне в Нижнем Новгороде в День космонавтики Общество

Фото: Нижегородский филиал РТРС

Портрет Юрия Гагарина появится на телебашне в Нижнем Новгороде в День космонавтики. Об этом сообщили в Нижегородском филиале РТРС.

Согласно информации, "космическая" иллюминация будет работать 12 апреля с 19:00 до полуночи.

В это время нижегородцы на гранях телебашни смогут увидеть портрет космонавта Юрия Гагарина, световую композицию, превращающую высотную доминанту в космический аппарат на старте.

Также на световое панно будут транслироваться изображения планет и спутников связи, а на медиаэкране появится надпись: "12 апреля – День космонавтики".

Ранее сообщалось, что телебашня в Нижнем Новгороде начнет транслировать данные о погоде.

Также напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.