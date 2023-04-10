Продажу детям вейпов полностью запретили в России Общество

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Госдума приняла закон о полном запрете продажи вейпов детям. Документ ужесточает оборот всех устройств - даже тех, которые не содержат никотин. Об этом сообщает телеканал "360".

C данной инициативой выступали руководители и представители всех фракций. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчёркивал, что речь идёт о здоровье подрастающего поколения, поэтому вопросу уделили особое внимание.

Проведённый им в Telegram-канале опрос показал, что за запрет вейпов выступают 68% пользователей, ещё 28% предлагают ужесточить наказание за сбыт электронных сигарет несовершеннолетним.

Володин также отметил, что уже сейчас в Госдуме готовят поправки в КоАП и УК РФ, чтобы предусмотреть санкции для нарушителей нового закона.

Ранее депутаты комитета по развитию гражданского общества Госдумы РФ предложили внести в законопроект о регулировании табачного рынка поправку о полном запрете вейпов. "Это реальный бич. Их находят в туалетах, раздевалках. Практически каждый школьник пробовал, потому что это сейчас модно. Та самая мода, с которой надо бороться", - подчеркнула глава комитета Ольга Тимофеева.

Напомним, что с 1 марта повышены акцизы на сигареты и жидкости для вейпов. Так, налог на сигареты составит не менее 3536 рублей за тысячу штук, на один килограмм табака — 8669 рублей. На жидкости для электронной сигареты — 20 рублей за один миллилитр.