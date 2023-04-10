Новую разметку начали наносить на дорогах Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новую разметку начали наносить на дорогах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Согласно информации, сейчас работы ведутся на улице Стрелке, на Похвалинском съезде, площади Минина, Канавинском мосту, улице Советской и площади Благовещенской.

Как рассказал замдиректора департамента Анна Курочкина, нанесение разметки ведется днем, так как ночью температура еще не позволяет провести работы качественно. Сейчас уже нанесено более двух тысяч кв. м разметки пластичными материалами.

Напомним, в этом году новую разметку нанесут на дорогах 319 улиц общей площадью 192,2 тысячи кв. м. Пластичными материалами разметка будет нанесена на 50 улицах городского и районного значения, а также на 76 улицах местного значения. На 193 участках местного значения дорожная разметка будет нанесена лакокрасочными материалами.

К 1 сентября у школ и детских садов будет нанесена разметка на пешеходных переходах пластичными материалами с желтым наполнением в объеме 12,3 тысяч кв. м.