Фестиваль джаза "Осень в Швейцарии" пройдет в 2023 году в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Джазовый фестиваль "Осень в Швейцарии" в третий раз пройдёт в Нижнем Новгороде 8-10 сентября 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Он рассказал, что в празднике музыки примут участие Игорь Бутман и музыканты его квинтета, а также Даниил Крамер и трио"Musica Latina", Марине Мирабова.

Всего фестиваль соберёт 25 коллективов, оркестров, исполнителей и солистов из разных городов страны.

"А ещё, так как наш город в этом году находится в статусе "Молодёжной столицы России", фестиваль будет включать в себя и образовательную составляющую. Планируется провести мастер-классы, познавательные лекции, игры и конкурсы. Стартуют они уже с 1 мая.", - добавил мэр.

Ранее сообщалось, что джазовый фестиваль "Осень в Швейцарии" стал победителем конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив.