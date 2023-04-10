Новые автобусы получили школы в 34 муниципалитетах Нижегородской области Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал о новой поставке школьных автобусов в регион.

Согласно информации, школам в 34 муниципалитетах было передано 46 новых автобусов.

Как рассказал Глеб Никитин, сейчас в Нижегородской области работает около 640 школьных автобусов, а с 2018 года для образовательных учреждений было закуплено более 470 единиц транспорта.

"Сегодняшняя поставка практически полностью покрывает текущую потребность в обновлении парка", - отметил губернатор.

Новые автобусы были произведены на Горьковском автомобильном заводе и соответствуют всем необходимым требованиям при большей вместимости.

Глеб Никитин добавил, что автобусы перевозят детей не только на учебу, но и на экскурсии, в театры и музеи, что позволяет более активно вовлекать школьников в общественную жизнь.

Ранее сообщалось, что медучреждениям Нижегородской области передали 74 новые машины скорой помощи.