Новые автобусы получили школы в 34 муниципалитетах Нижегородской области

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал о новой поставке школьных автобусов в регион.
Согласно информации, школам в 34 муниципалитетах было передано 46 новых автобусов.
Как рассказал Глеб Никитин, сейчас в Нижегородской области работает около 640 школьных автобусов, а с 2018 года для образовательных учреждений было закуплено более 470 единиц транспорта.
"Сегодняшняя поставка практически полностью покрывает текущую потребность в обновлении парка", - отметил губернатор.
Новые автобусы были произведены на Горьковском автомобильном заводе и соответствуют всем необходимым требованиям при большей вместимости.
Глеб Никитин добавил, что автобусы перевозят детей не только на учебу, но и на экскурсии, в театры и музеи, что позволяет более активно вовлекать школьников в общественную жизнь.
Ранее сообщалось, что медучреждениям Нижегородской области передали 74 новые машины скорой помощи.
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