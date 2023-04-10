Метрологи нижегородского ЦСМ проверили более 3 тысяч тонометров в рамках акции "Будь уверен! Будь здоров!" Общество

Фото: Нижегородский ЦСМ Росстандарта

Метрологи нижегородского ЦСМ проверили более 3 тысяч тонометров в рамках акции "Будь уверен! Будь здоров!". Об этом сообщили в Нижегородским ЦСМ Росстандарта.

В регионе акция прошла в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстове, Павлове и Арзамасе. В этих городах работали 14 пунктов по проверке корректности показаний приборов.

Согласно информации, нижегородские метрологи с 5 по 7 апреля проверили работоспособность и точность 3 550 тонометров, а всего в России проверку прошли более 35 тысяч приборов, что стало рекордом за три года проведения акции.

Специалисты проводили измерения с помощью специального эталонного оборудования, предназначенного для проверки механических, автоматических и полуавтоматических измерителей артериального давления. Такой аппарат имитирует эталонное давление (120 на 80) и пульс (80).

По итогам проведенных в регионе проверок 857 приборов оказались непригодными к использованию. Чаще всего причинами неисправностей становилось превышение допустимой погрешности измерений артериального давления и частоты пульса, брак компрессора, негерметичность пневмосистемы, выход из строя манжеты, поломка дисплея.

Мелкие поломки специалисты устранили на месте.

Ранее сообщалось, что более 14 тысяч нижегородцев с заболеваниями сердца получили лекарства по федеральной льготной программе.