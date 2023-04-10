Две автоцистерны загорелись утром 13 апреля в Дзержинске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области
Две автоцистерны и автомобиль "Ивеко" загорелись утром 13 апреля на территории города Дзержинск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Согласно информации, сообщение о ЧП по адресу ул. Лермонтова, 18Ш поступило в 09.06 утра.
В 09.28 была объявлена локализация пожара на площади 30 кв.м., а в 09.36 удалось полностью ликвидировать открытое горение.
Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, причины устанавливаются.
Ранее сообщалось, что пожар на 17 га сухой травы произошёл в Дивеевском районе.
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