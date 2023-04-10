Две автоцистерны загорелись утром 13 апреля в Дзержинске Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Две автоцистерны и автомобиль "Ивеко" загорелись утром 13 апреля на территории города Дзержинск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Согласно информации, сообщение о ЧП по адресу ул. Лермонтова, 18Ш поступило в 09.06 утра.

В 09.28 была объявлена локализация пожара на площади 30 кв.м., а в 09.36 удалось полностью ликвидировать открытое горение.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, причины устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пожар на 17 га сухой травы произошёл в Дивеевском районе.