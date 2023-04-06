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Пожар на 17 га сухой травы произошёл в Дивеевском районе

08 апреля 2023 10:08  [197] Происшествия
Пожар на 17 га сухой травы произошёл в Дивеевском районе

Пожар на 17 га сухой травы произошёл в Дивеевском районе

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Пожар на 17 га сухой травы произошёл в Дивеевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Вызов поступил в 20:15 7 апреля. К ликвидации последствий пожара было привлечено пять единиц техники и 21 человек личного состава.

По данным ведомства, причиной возгорания могло стать неосторожное обращения с огнём.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область признана готовой к пожароопасному сезону по итогам проверки Департамента лесного хозяйства по ПФО.

Однако районам Нижегородской области было рекомендовано утвердить планы противопожарных мероприятий в весенне-летний период.

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Теги:
Поджог травы Пожароопасность
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