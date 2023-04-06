Пожар на 17 га сухой травы произошёл в Дивеевском районе
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Пожар на 17 га сухой травы произошёл в Дивеевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Вызов поступил в 20:15 7 апреля. К ликвидации последствий пожара было привлечено пять единиц техники и 21 человек личного состава.
По данным ведомства, причиной возгорания могло стать неосторожное обращения с огнём.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область признана готовой к пожароопасному сезону по итогам проверки Департамента лесного хозяйства по ПФО.
Однако районам Нижегородской области было рекомендовано утвердить планы противопожарных мероприятий в весенне-летний период.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+