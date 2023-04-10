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Группу мошенников в сфере автострахования выявили в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, в период с 2021 по 2023 год мошенники инсценировали не менее 7 ДТП с целью незаконного получения страховки на сумму более 1,7 млн рублей.
Установлено, что к деятельности мошеннической группы оказался причастен участковый кстовской полиции. Он будет уволен за совершение поступка, не совместимого со службой в полиции, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч.4 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой).
В настоящее время Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в Нижегородской области было зарегистрировано 253 мошеннических действий со страховками.
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