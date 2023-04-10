Число обращений от нижегородцев на портал "Госуслуги. Решаем вместе" в 2023 году выросло на 4,7% Общество

Число обращений от нижегородцев на портал "Госуслуги. Решаем вместе" в первом квартале 2023 года выросло на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Центре управления регионом Нижегородской области.

Как отметил руководитель ЦУР Алексей Ушаков, благодаря цифровизации "обратная связь" с населением стала еще быстрее. По данным ведомства, время от получения обращения до ответа составляет в настоящий момент всего несколько часов.

Больше всего обращений касалось записи на прием к врачу - 4 034, а также на тему медицины - 2 985. По вопросам ремонта автодорог поступило 2 479 обращений, а по ремонту дворов и территорий общего пользования – 2 273.

К апрелю 2023 года к платформе "обратной связи" подключены все органы исполнительной власти и местного самоуправления региона, учреждения здравоохранения и центры занятости населения, организации социального обслуживания населения, 95% детских садов и школьных учреждений, 82% организаций дополнительного образования для детей, 23% ресурсоснабжающих организаций.

"В решении вопросов и проблем населения задействованы практически все государственные и муниципальные учреждения Нижегородской области. Работа по подключению организаций продолжается", - отметил министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов.

Развитие платформы "обратной связи" способствует реализации задач, поставленных в нацпроекте "Цифровая экономика" президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, Центр управления регионом был создан в Нижегородской области по поручению президента РФ Владимира Путина и действует с апреля 2020 года совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог".

Ранее сообщалось, что Нижегородский ЦУР с начала 2023 года выявил 16 фейков в инфополе.