Штаб Захара Прилепина представил в Нижнем Новгороде проект культурного центра "Традиция" Общество

Сегодня в Доме народного единства штаб Захара Прилепина представил проект культурного центра "Традиция", который в в ближайшее время начнет работать в Нижнем Новгороде.

Как рассказала руководитель проектного офиса аппарата Захара Прилепина Юлия Захарчук, этот проект направлен на патриотизацию культуры, выявление и поддержку деятелей культуры, поддерживающих СВО, а также на развитие культуры в целом.

"Общество без культуры и искусства, к сожалению, не будет полноценным. В условиях СВО, когда мы понимаем, что общественность теряет культурных деятелей, крайне важно насыщать наше общество правильными смыслами, доносить это максимально понятным языком", - подчеркнула она.

В центре будут проводиться бесплатные лектории, семинары, мастер-классы, выставки, театральные постановки и многое другое.

Кроме того, каждые три месяца будут организовываться смотры и творческий акселератор. В рамках этих мероприятий каждый желающий сможет предоставить своей проект экспертному совету. Авторы лучших инициатив получат поддержку для дальнейшей реализации своих идей.

В нижегородском центре будут работать три направления: литература, изобразительное искусство и музыка.

Руководитель Литературной резиденции Захара Прилепина Алексей Колобродов, куратор литературного направления отметил, что центр станет мастерской регионального и межрегионального значения для работы с молодыми, нераскрытыми литераторами.

В свою очередь начальник выставочного отдела Академии Строганова Эдуард Михеев рассказал, что сейчас в Нижнем Новгороде по инициативе штаба Захара Прилепина ведется работа над муралом в память о военкоре Владлене Татарском, погибшем 2 апреля во время теракта в Санкт-Петербурге.

Юлия Захарчук отметила, что мурал пишет художник Юрий Козловский, который расписывал Храм Христа Спасителя.

"Это уникальный человек. Он стоял на стене и всматривался в глаза Владлена, говоря "Я не могу сейчас его испортить. Я буду до ночи стоять здесь, но Владлен будет таким, каким его все запомнили", - рассказала руководитель проектного офиса аппарата Захара Прилепина.

По словам творческого директора группы "Партиzан ФМ" Владимира Абрамчука, куратора музыкального направления, наставники центра передадут молодым музыкантам свой опыт, покажут направление для дальнейшей деятельности.

"Был бы в наше время такой центр, мы бы, наверное, достигли еще больших высот", - подчеркнул музыкант.

Кроме того, в центре "Традиция" могут помочь с подачей заявок на получение грантов Фонда культуры, Фонда президентских грантов и других.

В заключение Юлия Захарчук пригласила творческие союзы, дома культуры и деятелей культуры к сотрудничеству с центром "Традиция".

Ранее Захар Прилепин поблагодарил Глеба Никитина за меры поддержки семей участников СВО.