Территорию ТОСЭР "Саров" в Нижегородской области планируется увеличить почти в два раза Бизнес

Фото: с сайта технопарка "Саров"

Территорию ТОСЭР "Саров" в Нижегородской области планируется увеличить почти в два раза. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

Согласно информации, площадь территории опережающего развития планируется увеличить с 38,8 до 75,9 га.

По словам замминистра экономического развития развития РФ Дмитрия Вахрукова, расширение площади позволит реализовать новые инвестпроекты на 1,8 млрд рублей и создать более 200 рабочих мест.

На новых земельных участках свои проекты планируют реализовать семь инвесторов. Так, компания "Пасар" планирует создать производство по изготовлению импортозамещающей запорной арматуры для нефтегазовой промышленности, а "Энергопоток" - расширить и полностью локализовать производство запорной арматуры для АЭС. "Бетонэк" создаст производство железобетонных изделий.

Также компания "Дармилк" планирует модернизировать завод по производству молочной продукции, организация "Кандиторъ" собирается расширить производство шоколадной и мармеладной продукции, а "Злако" - открыть завод по выпуску растительного молока.

Кроме того, клиника инновационной травматологии планирует построить на площадках ТОР травмоцентр имени В.И. Цыпкина.

Напомним, территория опережающего социально-экономического развития в Сарове была создана в 2017 году.

Ранее сообщалось, что территория ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске увеличена в 10 раз.