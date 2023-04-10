Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
13 апреля 2023 18:10  [61] Территорию ТОСЭР "Саров" в Нижегородской области планируется увеличить почти в два раза
13 апреля 2023 17:36  [137] Московские студенты будут проходить практику в НИЦ ЛУКОЙЛа в Нижегородской области
13 апреля 2023 10:24  [174] МегаФон разогнал мобильный интернет в южном пригороде Нижнего Новгорода
12 апреля 2023 15:22  [208] "Ростелеком" представил в Нижнем Новгороде "Витрину цифровой рекламы"
12 апреля 2023 12:51  [293] Арбитражный суд Нижегородской области отказал группе ГАЗ в аресте российских активов Volkswagen
12 апреля 2023 11:55  [257] МегаФон впервые внедрил систему цифрового экологического мониторинга за рубежом
11 апреля 2023 17:40  [365] Еще четыре компании присоединились к нижегородскому ИНТЦ "Квантовая долина"
10 апреля 2023 14:54  [478] Всероссийский союз страховщиков провел в Нижнем Новгороде совещание по противодействию страховому мошенничеству
10 апреля 2023 10:46  [399] "РТК-Солар": корпорации теряют свыше 18 млн рублейна каждом инциденте перехвата контроля сетевого оборудования
09 апреля 2023 11:58  [489] Нижегородским предпринимателям упростили получение налоговой рассрочки при угрозе банкротства
Бизнес

Территорию ТОСЭР "Саров" в Нижегородской области планируется увеличить почти в два раза

13 апреля 2023 18:10  [61] Бизнес

Фото: с сайта технопарка "Саров"

Территорию ТОСЭР "Саров" в Нижегородской области планируется увеличить почти в два раза. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

Согласно информации, площадь территории опережающего развития планируется увеличить с 38,8 до 75,9 га.

По словам замминистра экономического развития развития РФ Дмитрия Вахрукова, расширение площади позволит реализовать новые инвестпроекты на 1,8 млрд рублей и создать более 200 рабочих мест. 

На новых земельных участках свои проекты планируют реализовать семь инвесторов. Так, компания "Пасар" планирует создать производство по изготовлению импортозамещающей запорной арматуры для нефтегазовой промышленности, а "Энергопоток" - расширить и полностью локализовать производство запорной арматуры для АЭС. "Бетонэк" создаст производство железобетонных изделий. 

Также компания "Дармилк" планирует модернизировать завод по производству молочной продукции, организация "Кандиторъ" собирается расширить производство шоколадной и мармеладной продукции, а "Злако" - открыть завод по выпуску растительного молока. 

Кроме того, клиника инновационной травматологии планирует построить на площадках ТОР травмоцентр имени В.И. Цыпкина.

Напомним, территория опережающего социально-экономического развития в Сарове была создана в 2017 году.

Ранее сообщалось, что территория ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске увеличена в 10 раз.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвестиции Саров ТОР
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph