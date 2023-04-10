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Политика

Марат Хуснуллин отметил высокие показатели реализации государственных программ в Нижегородской области

13 апреля 2023 18:33  [40] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил Нижегородскую область в числе регионов с высокими показателями реализации государственных программ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, вопрос реализации национальных и федеральных проектов обсуждался на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

По словам Марата Хуснуллина, лучшие результаты своевременной контрактации по государственным программам отмечаются в Нижегородской области, республиках Мордовия и Бурятия, Пензенской области, Республике Тыва, Саратовской области и Чеченской республике.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов, регион участвует в 22 федеральных программах, направленных на повышение комфорта и безопасности жизни, стимулирование экономики, развитие культуры и поддержку села.

В частности, по программе переселения граждан из аварийного жилья регион ежегодно перевыполняет установленные целевые показатели. В 2022 году показатели по количеству расселяемых граждан составили 143,7%, по расселяемой площади - 115,5%. В 2023 году реализация этой программы будет завершена с опережением на год, во второй половине года.

Ранее сообщалось, что проекты комплексного развития нижегородской агломерации высоко оценили эксперты Москомархитектуры.

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Теги:
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