Марат Хуснуллин отметил высокие показатели реализации государственных программ в Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил Нижегородскую область в числе регионов с высокими показателями реализации государственных программ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, вопрос реализации национальных и федеральных проектов обсуждался на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

По словам Марата Хуснуллина, лучшие результаты своевременной контрактации по государственным программам отмечаются в Нижегородской области, республиках Мордовия и Бурятия, Пензенской области, Республике Тыва, Саратовской области и Чеченской республике.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов, регион участвует в 22 федеральных программах, направленных на повышение комфорта и безопасности жизни, стимулирование экономики, развитие культуры и поддержку села.

В частности, по программе переселения граждан из аварийного жилья регион ежегодно перевыполняет установленные целевые показатели. В 2022 году показатели по количеству расселяемых граждан составили 143,7%, по расселяемой площади - 115,5%. В 2023 году реализация этой программы будет завершена с опережением на год, во второй половине года.

Ранее сообщалось, что проекты комплексного развития нижегородской агломерации высоко оценили эксперты Москомархитектуры.