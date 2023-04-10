Новая линия по производству присадок для моторных масел открылась в Дзержинске Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Химпредприятие из Дзержинска "Макс НН" запустило новую линию по производству присадок для моторных масел. Как сообщили в пресс-службе облправительства, проект реализуется совместно с НГТУ им. Алексеева при грантовой поддержке Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ).

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что региональные предприятия нуждаются как в импортозамещении продукции и технологий, так и во внедрении собственных перспективных решений. Решению данных задач способствует широкий перечень федеральных и региональных инструментов господдержки. Так, в регионе созданы НОЦ, ИНТЦ "Квантовая долина", строятся ИТ-кампус и "Технопарк Н2О".

Согласно информации, "Макс НН" является производственным партнёром НГТУ, который входит в НОЦ. Команда специалистов вуза разработала принципиально новую формулу присадок и помогла наладить их выпуск на предприятии. Причём разработка вуза сделала производство не только технологичным, но и экологичным, так как на линии перестали использоваться растворители.

Кроме того, благодаря победе в грантовом конкурсе Нижегородского НОЦ авторы технологии смогли закупить новое оборудование и ввести в строй автоматизированную линию по выпуску присадок.

Работой новой линии управляет электроника, а данные выводятся на монитор дежурного оператора, который следит за происходящими внутри установки процессами.Теперь предприятие сможет выпускать до 60 тонн готовой продукции в месяц. До модернизации производства присадки выпускались на устаревшем оборудовании 1969 года.

Как рассказали на предприятии "Макс НН", раньше доля дзержинской продукции на российском рынке составляла примерно 30%. С увеличением производства появилась возможность заместить всю иностранную продукцию на рынке присадок, которые использовались при производстве отечественных моторных масел.

Напомним, НОЦ в Нижегородской области создан в рамках нацпроекта "Наука". Ознакомиться с возможностями, которые предоставляет бизнесу и научным организациям Нижегородский НОЦ, можно на сайте https://science52.ru.