Сильный ветер и похолодание прогнозируют в Нижегородской области 14 апреля Общество

Сильный ветер и похолодание прогнозируют в Нижегородской области 14 апреля. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Согласно информации, в первой половине сегодняшнего дня местами по региону ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/c.

Дневная температура не превысит +1...+7.

В ведомстве не исключают возникновение чрезвычайных ситуаций из-за неблагоприятной погоды. Возможны падения деревьев, обрыв проводов, сбои в работе систем ЖКХ. Нижегородцам рекомендуется держаться в стороне от деревьев, ЛЭП, слабоукрепленных конструкций.

Ранее сообщалось, что погода этой недели продемонстрирует нижегородцам апрельские контрасты от +17° до -2°C.