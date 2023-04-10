Сильный ветер и похолодание прогнозируют в Нижегородской области 14 апреля. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Согласно информации, в первой половине сегодняшнего дня местами по региону ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/c.
Дневная температура не превысит +1...+7.
В ведомстве не исключают возникновение чрезвычайных ситуаций из-за неблагоприятной погоды. Возможны падения деревьев, обрыв проводов, сбои в работе систем ЖКХ. Нижегородцам рекомендуется держаться в стороне от деревьев, ЛЭП, слабоукрепленных конструкций.
Ранее сообщалось, что погода этой недели продемонстрирует нижегородцам апрельские контрасты от +17° до -2°C.
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