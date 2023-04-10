Более 30 тысяч кв. м цветников будет разбито в Нижнем Новгороде в этом году Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 30 тысяч кв. м цветников будет разбито в Нижнем Новгороде в этом году. Об этом сообщили в департаменте благоустройства мэрии.

Согласно информации, подрядчики уже начали подготовку клумб и цветников на общественных пространствах Нижнего Новгорода.

Районные администрации заключили контракты на обустройство и содержание цветников на общей площади более 31 тыс. кв.м на более чем 160 объектах, среди которых - площадь Минина и Пожарского, сквер Горького, Верхне-Волжская набережная и другие.

Также в рамках компенсационного озеленения, проводимого после работ на подземных коммуникациях, в этом году планируется высадить не менее 2 тысяч деревьев и 5 тысяч кустарников.

Ранее сообщалось, что первые в 2023 году общественные пространства начали благоустраивать в Нижнем Новгороде.