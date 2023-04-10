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Более 30 тысяч кв. м цветников будет разбито в Нижнем Новгороде в этом году. Об этом сообщили в департаменте благоустройства мэрии.
Согласно информации, подрядчики уже начали подготовку клумб и цветников на общественных пространствах Нижнего Новгорода.
Районные администрации заключили контракты на обустройство и содержание цветников на общей площади более 31 тыс. кв.м на более чем 160 объектах, среди которых - площадь Минина и Пожарского, сквер Горького, Верхне-Волжская набережная и другие.
Также в рамках компенсационного озеленения, проводимого после работ на подземных коммуникациях, в этом году планируется высадить не менее 2 тысяч деревьев и 5 тысяч кустарников.
Ранее сообщалось, что первые в 2023 году общественные пространства начали благоустраивать в Нижнем Новгороде.
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